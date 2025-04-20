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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 105 Bando Konseri

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Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 105 bando konseri düzenleyeceğini açıkladı. Konserlerin detayları MSB'nin resmi web sitesinde yer alacak.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılının, yurdun dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 105 bando konseri ile kutlanacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Milli Savunma Bakanlığı olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılını yurdumuzun dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştireceğimiz 105 konser ile kutlayacağız. Konserlerin gerçekleştirileceği okulların adreslerine ve konser takvimine http://msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Evlatlarımız başta olmak üzere tüm halkımızı bando konserlerimize bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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