23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malta'da kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malta'da coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin düzenlediği kutlamaya, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Dr. Ian Borg ve kızı, eski Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile çok sayıda Maltalı ve Türk aile çocuklarıyla katıldı. Etkinliğe katılan çocuklar için eğlence programı düzenlendi, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ulusal egemenliğimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışının 102. yılında bize vatan toprağımızda şanlı bayrağımız altında kurtuluş zaferimize ve ilelebet yaşayacak Cumhuriyet'imize giden yolu açan bu kutlu günü, geleceğimiz ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan eden Ulu Önder'i ve silah, ülkü arkadaşları ile tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."