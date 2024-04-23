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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Kutlamalara ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalara Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, ilçedeki kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Dere Mesire Alanı'ndaki programda, günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve dans gösterileri izlendi.

Törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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