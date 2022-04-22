23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıbıyık, mesajında, 102. yaşı kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milletin iradesini temsil ettiğini ve Kurtuluş Mücadelesinin idare merkezi olduğunu belirtti.

Gazi unvanına sahip olan meclisin, diğer işlevlerinin yanı sıra ülkeyi birleştiren önemli bir sembol olarak da önem taşıdığına işaret eden Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Ülkemizin işgal dönemindeki istikbalinin çizilmesinde rol oynayan Meclisimizin kuruluş yıl dönümünün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmesi ve çocuklara armağan edilmesi ise ayrı bir anlam taşıyor çünkü nasıl mecliste alınan kararlar istikbalimizi çizdiyse gelecekteki istikbalimizi de çocuklarımız ve gençlerimiz çizecekler. Bu anlamda huzurlu ailelerde sevgi, şefkat, merhamet ile milli ve manevi değerler ekseninde yetişen çocuklar, geleceğimizin en önemli teminatları olacaklardır. Geçmişten atiye uzanan yolda canlarını ortaya koyarak bizlere ve güzel memleketimizi miras bırakan ecdadımızı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i saygıyla yad ediyorum. Milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ da mesajında, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Altuğ, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının var olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği 23 Nisan 1920 gününün, cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adım olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık ve egemenliğin vazgeçilmez değerler olduğunun altını çizen Altuğ, "Bu anlamda 23 Nisan Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, milletin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram 23 Nisan, Atatürk'ün, çocuklara duyduğu güvenin ve sevginin emsalsiz bir göstergesidir. Çocuklar, geleceğimizin mimarı, dünyanın nefesidir. Yarın bayrağı devralacak olan çocuklarımızın, sürekli gelişme, kalkınma ve ülkemizi en ön sıralarda tutma hedefine kararlılıkla yürüyeceklerine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu eşsiz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi minnet ve rahmet ile yad ediyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.