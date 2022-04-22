23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Meclisin açılışının Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken İba, "Milli Mücadeleye önderlik eden bir ruh ile 23 Nisan 1920'de açılan meclisimiz, kurulduğu andan bugüne kadar geçen yüz yılı aşkın süre içerisinde devletimizin, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur. Bu gurur, 102 yıl önce olduğu gibi bugün de iradesiyle bu imkanı var eden aziz milletimizindir." ifadelerini kullandı.

İba, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri ile tüm dünyaya duyurduğunu ve bu önemli günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini anımsattı.

Dünyayı güzelleştiren yegane şeyin çocukların tebessümü olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sevgiyle selamlıyor, gözlerinden öpüyorum."

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, tüm çocukların bayramını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşayabilecekleri bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek bayram olduğunu belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Bizler Mustafa Kemal Atatürk ün açtığı yoldan ilerledik ve ilerlemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yüzlerinde gülücüklerin,kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz,bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyor, Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz."

MHP İl Başkanı Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tercan, mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çocukların bayramını kutlayan Tercan, şunları kaydetti:

"Bozkurt bakışlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti, dünyadaki tek Çocuk Bayramı, TBMM'nin 102. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Türk çocukları, istikbal sizindir, bayramınız kutlu olsun. Türk demek Türkçe demektir. Ne mutlu Türküm diyene. Türk dünyasının lideri Devlet Bahçeli'nin koyduğu kızıl elma hedefine yürümek senin asli vazifendir Türk çocuğu. Yegane dayanağın mensubu olduğun asil Türk milletidir ve inan ki 21. asır Türk asrı olacaktır. Tanrı Türk'e yar olsun, Turan iller var olsun. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu olsun."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, milletin dualarla açılan Meclisin öncülüğünde tarihe adını altın harflerle yazdıran bir kurtuluş destanına imza attığını belirtti.

Tekin, mesajında, milli mücadelenin imkansızlıklara rağmen başarma, fedakarlık, vatan sevgisi, şehadet, bağımsızlık gibi değerleri ön plana çıkardığından dolayı ayrıca büyük önem taşıdığını aktardı.

Milli mücadele ve mücadelenin zaferle sonuçlanmasını sağlayan değerlerin çocuklara kazandırılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Tekin, çocukların bayramını kutladı.