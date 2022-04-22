23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Dağlı, mesajında, 23 Nisan'ın milli iradenin vücut bulduğu, yüce Türk milletinin kudret ve kararlılığının ilan olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun yıl dönümünü olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasıyla millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiğine işaret eden Dağlı, "Bu önemli gün, Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak çocuklara armağan edilmiştir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla cansiparane Milli Mücadele yürüten aziz milletimiz, türlü imkansızlıklara rağmen bağımsızlığımızın nişanesi ve milli iradenin tecelli ettiği mekan olarak kurduğu Meclis ile özgürlüğe ve demokrasiye olan inancını tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Yılmaz: "23 Nisan'ın taşıdığı anlamı gelecek nesillere aktarmak zorundayız"

Milletvekili Yılmaz da 102. yılına ulaşmanın büyük onuru yaşanan Gazi Meclis'e her vatandaşın milli iradesinin yansıdığını, bütün fertlerin düşünceleri ve duygularını taşıdığını belirtti.

Millet iradesinin oluşturduğu 23 Nisan 1920'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan TBMM ile halkın doğrudan ülke yönetimine ortak olmasının sağlandığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu, önemli bir dönüm noktası olarak tarihte yerini almıştır. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' vurgusuyla Türk milletinin büyük uyanışı ve kurtuluş mücadelesinin en önemli oluşumu olan TBMM, yurt satında temsil yetkisini kazanmıştır. Meclis'in açılmasıyla düşman işgaline karşı daha güçlü mücadele, kenetlenme ile bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri oluşturulmuştur. Büyük kazanımlarla Türkiye, dünyada sayılı devletler arasında yerini almış ve yükselişini de hızla sürdürmektedir. 23 Nisan'ın taşıdığı anlam ve öneme sahip çıkmak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak zorundayız."

Demir: "Meclisimiz, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kalesidir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir de 1920 yılının Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920'de milletimizi ortak bir hedef etrafında birleştiren Meclisimiz, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kalesidir. Geçmişin bize bıraktığı bu şanlı tarihi en iyi şekilde temsil etmek ve yüzyıllarca anlatmak iyi bir nesil yetiştirmekle mümkündür. Bize düşen en önemli görev ise çocuklarımızı bilim ve teknolojiye açık, okuyan, araştıran, sorgulayan, çalışkan, dürüst, milli ve manevi değerlerine güçlü şekilde sahip çıkan bir nesli geleceğe hazırlamaktır. İnanıyorum ki güçlü medeniyetler sağlam temellerle yarınlara çıkacaktır. Cumhuriyetimizi, vatanımızı, birlik ve beraberliğimizi koruyarak güçlü bir Türkiye vizyonunu ortaya çıkaracağız."