Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım

Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizi bulacağım

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate Turnuvası Yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate Turnuvası Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında karate turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 15 sporcu katıldı ve dereceye girenler tebrik edildi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2025 Yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate Turnuvası Seydişehir Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen karate turnuvasına 15 sporcu katıldı.

İlçe Spor Müdürü Soner Balcı, "İlçe halkımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yatkınlığı sebebiyle bu tür ve farklı sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ederim. Her zaman olduğu gibi desteklerini bizlerden esirgemeyen Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve her zaman olduğu yine özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.