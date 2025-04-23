23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul Havalimanı'nda Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Havalimanının işletmecisi İGA tarafından yurt içi ve yurt dışı hatların bulunduğu bölümde bando gösterisi yapıldı. Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı yolcular, etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.

Havalimanında uçuşlarını bekleyen çocuk yolculara, elma şekeri ve şekerleme ikram edildi. Yolculara da Türk bayrağı dağıtıldı.