23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölcük ve Karamürsel'de kutlandı

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Gölcük ve Karamürsel'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gölcük'teki kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert'in Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törenin ardından Anıtpark'ta kurulan resim sergisi gezildi.

Törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karamürsel

Karamürsel'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve ilçe protokolü katıldı.

Çelenk sunumun ardından Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu'nun bahçesinde program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, şiir dinletisi ve halk oyunu gösterisi yapıldı.

Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.