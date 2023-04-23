23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doğu Anadolu'da coşkuyla kutlandı

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve beraberindeki öğrenciler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan tören, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki gösterilerle devam etti.

İlkokul öğrencilerinin fon müziği eşliğinde şiirler seslendirmesinin ardından yöresel halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kars

Kars'ta 23 Nisan kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay'ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona ererken, etkinlikler İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda devam etti.

Mahalli ve Kafkas Halk Oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda, atletizm ve şiir dallarında ödül alan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinlik müzik dinletisiyle son erdi.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in konuşmasının ardından öğrenciler şiir okuyup, oyunlar ve çeşitli etkinlikler yaptı.

Program resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Vali Vekili Bülent Şimşek, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, Belediye Başkan Vekili Cengiz Kılıç, Baro Başkanı Serdar Günakın, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Tarık Ubay, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'daki program, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut'un çelenk sunmasıyla başladı.

Ardından kutlamaların yapılacağı 80. Yıl Şehir Stadyumu'na geçildi.

Çeşitli gösteri, halk oyunları ve şiirlerin okunmasıyla devam eden program renkli görüntülere sahne oldu.

Farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, katılımın yoğun olması dolayısıyla katılımcılara teşekkür etti.

Iğdır

Iğdır'daki program, Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Belediye meydanında devam eden programda halk oyunları, çocuk etkinlikleri ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Katılan çocukların doyasıya eğlendiği program, Mürşitali köyü İlkokulunun bando gösterisiyle son buldu.

Erzincan

Erzincan'da belediye binası önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Demir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, kentte bulunan Merkez Spor Salonu'nda öğrencilerin sunduğu etkinliklerle devam etti.