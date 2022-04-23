23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - Şener Toktaş - Güncel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

BİTLİS (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Bitlis

Bitlis'te İsmail Eren Spor Kompleksinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de cumhuriyeti ilan ettiğini anımsatarak, "Gazi Mustafa Kemal, meclisin açılış yıl dönümünü geleceğimizin teminatı bu çocuklara hediye etmiştir" dedi.

Öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından şiirler okundu, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bitlis, Çocuk, Güncel, Haberler

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