23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çocuk Koruma Müdahale İl Kabul birimini ziyaret etti.

Ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma Müdahale İl Kabul birimini ziyaret ederek burada bulunan çocuklarla bir araya geldi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, kendi aralarında topladıkları çeşitli hediyelerle çocukların temel ihtiyaçlarını giderdi.