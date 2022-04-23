23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - İbrahim Polat - Güncel
 - Güncelleme:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Mersin'in Anamur, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'in Anamur, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaptı.

Programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Gülnar ilçesinde düzenlenen törende ise öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergiledi. Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Tarsus ilçesinde ise ilçe protokolünün katılımıyla tören düzenlendi.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tören, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title