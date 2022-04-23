23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

TOKAT (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Tokat İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kurulan stantla çocuklarla bir araya gelindi.

Kent merkezinde kurulan stantta yüzleri boyanan çocuklara Türk bayrağı ve boyama kitabı hediye edildi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek de standı ziyaret ederek, çocukların bayramını kutladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Tokat İl Başkanı Oğuzhan Yay, çocukların bayramını kutlayarak, "Bugün çocuklarımızın, geleceğimizin bayramı. Biz de bu bayram günü minik kardeşlerimizi mutlu etmek istedik. Ülkücü camia olarak eğitimli, donanımlı vatan millet sevdası taşıyan nesiller yetiştireceğiz. Allah'ın izniyle yeni geleceğin Türkiye'si, ülküsü olan gençlerin elinde şekillenecek." dedi.