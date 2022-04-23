23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - Selahattin Erol - Güncel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Midyat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Midyat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hükümet Konağı Bahçesi önünde düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencileri tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından dans ve halk oyunu gösterileri yapıldı.

Daha sonra Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkanı Veysi Şahin, çocukların bayramını kutladı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, ilçe protokolü, askeri erkan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

AA / Selahattin Erol - Güncel

Ulusal Egemenlik, Hisarcık, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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