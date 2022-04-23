23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Keşan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Ardından oluşturulan kortej Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne yürüdü. Buradaki törende öğrencilerden Nisanur Yücelen, "Tüm dünyayı kıskandıran bayramımızı ebediyen coşkuyla kutlayacağız. Türk çocuğu olmanın gururunu yaşayacağız." dedi.

İlhan Saz da tüm çocukların bayramını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.