DÜZCE (AA) - Bahçeşehir Spor Salonunda yapılan tören

İl Milli Eğitim Müdür Tamer Kılıç'ın açıklaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

DÜZCE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Düzce Anıtpark Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Bahçeşehir Spor Salonunda düzenlenen ve Düzce Valisi Cevdet Ata ve tüm protokol üyelerinin katıldığı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Burada konuşan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Kırbaç, "Başta yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız olmak üzere Düzce'mizin ve bütün milletimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Yoğun katılımın sağlandığı törende, çocukların hazırladığı müzik, spor ve halk oyunları gösterileri sergilendi.