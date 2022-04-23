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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Çelenk sunulması Etkinlikten görüntüler ISPARTA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü Isparta'da törenlerle kutlandı.

Çelenk sunulması

Etkinlikten görüntüler ISPARTA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü Isparta'da törenlerle kutlandı.

Isparta'da da İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydan'ındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Işıkkent Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde, öğrenciler gösteriler yaptı, şiirler okudu.

Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

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