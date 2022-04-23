23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Haberler

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Törenden görüntüler İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice'nin konuşması Çocukların şiir okumasından görüntüler Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün çocuklara hediye dağıtmasından görüntüler Kars'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Törenden görüntüler

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice'nin konuşması

Çocukların şiir okumasından görüntüler

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün çocuklara hediye dağıtmasından görüntüler Kars'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice'nin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelen sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, farklı okullardaki öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı, şiir okudu.

Daha sonra atletizm dalında derece yapan sporculara, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından ödül verildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Ulusal Egemenlik, Harun Yenice, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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