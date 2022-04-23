23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hayrabolu ilçesinde tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Alpullu Caddesi'nde devam eden törende konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Özer, yeni bir Türk devletinin Anadolu yaylasında doğuşunun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine ilk harcın konuluşunun 102. yıl dönümünün büyük bir coşku ile kutlamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Albay İlyas Akay ve Belediye Başkanı Osman İnan, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Gazi İlkokulu öğrencileri gösteri sundu. Tören sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.