23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçede ilk tören Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kutlamalar Pazaryeri İlkokulu bahçesinde öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.