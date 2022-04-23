23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri Buğlem Yağdıran, Hilal Sena Özdemir ve Doruk Utku Şen'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve öğretmenlerin hazır bulunduğu ziyarette Vali Ayyıldız, temsili olarak makam koltuğunu 3 öğrenciye devretti.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ayyıldız, "Ne mutlu sizlere ki cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız. Ne mutlu sizlere ki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocukları ile kutlayan bir ülkenin çocuklarısınız. Bundan dolayı mensup olduğunuz milletiniz ve sahip olduğunuz ülkeniz ile ne kadar gurur duysanız azdır." ifadesini kullandı.

Daha sonra sırasıyla makam koltuğuna oturan öğrenciler, Ayyıldız'a yaptıkları çalışmaları ve gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattı.