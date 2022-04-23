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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçedeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Stadyumda devam eden kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Orkun Törer, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İl Genel Meclisi üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmaneli İlkokul Müdürü Şenol Altıntaş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.

Şiirler okunan, halk oyunu ve tekvando gösterileri sunulan programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

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