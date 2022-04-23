23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kaymakam İhsan Ayrancı, koltuğunu öğrencilere devretti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kaymakam İhsan Ayrancı, koltuğunu öğrencilere devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler, ilçe protokolünün makam koltuklarına oturdu.

Kaymakam İhsan Ayrancı koltuğunu Gölbaşı Anaokulu Öğrencileri Ümmü Züleyha Atılgan, Bilgesu İmer ve Ahmet Öztürk devraldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın koltuğunu ise 1 Nisan Anaokulu Öğrencileri Ece İşler ve Hafsanur Borazan devraldı.

Gölbaşı ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenle Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül'ün makamına geçti.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

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