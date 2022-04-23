23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Denizli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Denizli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin Valilik yanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Buradaki etkinliğe, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, ???????öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzik programı gerçekleştirildi, çeşitli oyun gösterileri sunuldu.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tören, Çocuk, Güncel, Haberler

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