23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cizre ilçesinde bir okulda etkinlik düzenlendi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli polisler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cizre 100. Yıl İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları öğrencilerinin bayram kutlamalarına ve sevinçlerine ortak oldu.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı okulda, öğrenciler bayramı büyük bir coşkuyla kutladı.