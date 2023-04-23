23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta törenler düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta törenler düzenlendi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve protokol üyelerince Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törenler, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti.

Törende, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu, Atakum İrem Yavuz Anaokulu ve Atakum Mimar Sinan İlkokulu dans gösterileri düzenledi. Atakum Fahrettin Ulusoy İlkokulu ile Recep Tanrıverdi Ortaokulu öğrencileri koro halinde şiirler seslendirdi.

Atakum ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Halk Oyunları gösterisi ile Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Törene, Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, kurum ve kuruluşların yetkilileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum

Çorum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, ilkokul ve ortaokul öğrencileri gösteriler sundu. Veliler ise ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının gösterilerini izledi.

Törende, yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, öğrencilerin kortej geçişiyle son buldu.

Törene, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Garnizon Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çankırı Atatürk İlkokulu'nda kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin, ulusal iradenin açık şekilde belirdiği, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı önemli bir gün olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü çocuklara bayram olarak hediye etmesinin dünyada bir benzerinin olmadığını belirten Öztürk, "Bağımsız yarınların en sağlam temellerinin atıldığı bu tarih, bayrak, vatan ve devlet sevdalısı bir ecdadın eseridir." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuyup gösteriler sunduğu törende ayrıca, yapımı tamamlanarak hizmete giren Atatürk İlkokulu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Amasya

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Bayram Çelik ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.

Program, öğrencilerin balon uçurmasıyla tamamlandı.

Sinop

Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan 23 Nisan gösterisi sunuldu.

Tören, Vali Vekili Abdullah Şahin ve diğer ilgililer tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. ???????

Kastamonu

Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın dünya barışına hizmet eden çok önemli bir bayram olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu.

Öğrenciler, Türk çocuğu adlı müzik gösterisinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin bulunduğu pankartlar açtı. Öğrenciler daha sonra ellerindeki rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen törende, ilkokul ve ortaokul öğrencileri gösteriler sundu.

Törene Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.