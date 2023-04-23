23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Kaymakam Muhammet Güzel ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını geçici olarak öğrencilere devretti.