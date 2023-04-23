23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Koçak ve öğrenciler daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'ndaki törene katıldı.

Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Koçak, törende, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete devredildiği, millet iradesinin topyekun temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, şiirlerin okunduğu tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

Vali Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Cebesoy İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Alya Gürlü'ye devretti.

Gürlü, konuşmasında depremde ampüte olan çocukların protezlerine kavuşmasını temenni etti. Daha sonra Elban, Gürlü'ye tablet ve oyuncak hediye etti.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve iki çocuk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Koca, çocukların geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.

Kutlama programında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerinin adının yazılı olduğu Türk bayraklı pankartları taşıyan çocuklar gösteri yaptı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Osmaniye

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mithatpaşa İlkokulunda süren etkinliklerde öğrenciler halk oyunları gösterisi düzenledi, şiirler okudu, yumurta taşıma yarışması yaptı ve oyunlar oynadı.

Vali Erdinç Yılmaz, tören sonunda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.???????