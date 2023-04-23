23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'da Anıt Park'ta başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Valilik önünde devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, dans ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali konuşma yaptı.

Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kaymakamlar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kutlamaların devam ettiği Atatürk Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentteki programlar kapsamında Vali Mahmut Demirtaş makam koltuğunu öğrenci Elif Malgöz'e devretti.

Makam koltuğuna oturan Malgöz, çocukların bu anlamlı bayramlarını kutlayarak, spor tesislerinin çoğaltılması talimatını verdi.

Vali Demirtaş ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada başka bir örneğinin olmadığını belirtti.

Çocukların başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Demirtaş, daha sonra Malgöz'ün verdiği talimatların yerine getirilmesi için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Batman

Batman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada var olan tek çocuk bayramı olduğunu dile getirerek, "İnanıyorum ki; bu bayram, gönüllerimizdeki sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularıyla barış ve huzur dolu bir dünyanın temelini oluşturacaktır." dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam eden programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Aslan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdür Deniz Edip, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü Edip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 103'üncü yıl dönümünün kutladıklarını belirterek, 23 Nisan'ın dünyada ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçtiğine dikkati çekti.

Edip, "Afet günlerinin hüznü içimizi yaksa da çocuklarımız, geleceğimiz için sevgi ve fedakarlıkla mücadeleye devam etmeye, umudumuzu sürdürerek güzel günler için emek vermeye devam edeceğiz." dedi

Şiirlerin okunduğu törende, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

Öğrenciler arasında yapılan çuval, yumurta, halat çekme ve sandalye kapmaca yarışmaları güzel görüntüler oluşturdu.

Vali ve Belediye Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkan Vekili Sinem Çalapkulu Aslan ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.