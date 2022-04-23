23 NİSAN SİVAS'TA COŞKUYLA KUTLANDI

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen programlarla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 102'nci açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Tarihi Valilik Binasında düzenlenen programla Sivas Valisi Salih Ayhan makamını Güllük Köyü Demir Çelik İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Fatmagül Kaya'ya teslim etti. Burada Sivas İl Özel İdare Sekreteri Kadir Algın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Orman işletme Müdürü Sefa Duman'ı telefonla arayan Fatmagül Kaya, müdürlere çeşitli talimatlar verdi. Makamda düzenlenen programın ardından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı gerçekleştirildi. Programda öğrenciler, şiirler okuyarak hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Burada konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Dünyada böyle bir çocuk bayramı yoktur ki evlatlarını, yavrularını böyle düşünen bir ecdat kolay kolay olmaz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yönüyle egemenlik boyutuyla çocuk bayramı boyutuyla, 102 yıl önceki ecdadın fedakarlığı boyutuyla değerlendirebiliriz. Biz çocuklarımızın güler yüzlerini, masumiyetlerini ve geleceğimiz olan göz aydınlıklarımız güvencelerimiz evlatlarımızı izleyeceğiz. Biz çocuklarımıza güveniyoruz, onları seviyoruz. Onları geleceğe hazırlamak konusunda var gücümüzle çalışacağız. Onların kimlikli, kişilikli, karakterli, milli ve manevi değerlerini özümseyerek geleceğe umutla bakan yarınların da güvende olduğu evlatlarımızı yetiştireceğiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel