23 Nisan Şenliği Kahramanmaraş'ta Coşkuyla Kutlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kahramanmaraş'ta şenlik etkinlikleri düzenledi. Çocuklar için özel gösteriler ve oyun parklarının yer aldığı etkinlikte patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDAN 23 NİSAN ŞENLİĞİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kahramanmaraş'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da kutlama programı düzenledi. Namık kemal Mahallesi'nde bulunan parkta yapılan şenlikte şişme çocuklar için çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlendi. Patlamış mısır ve pamuk şekerlerin de dağıtıldığı şenlikte kimi çocuklar boyama yaptı, kimileri de kendileri için kurulan şişme oyun parklarında eğlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel