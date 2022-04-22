'23 Nisan, Şanlı Tarihimizin Dönüm Noktasıdır'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, T.B.M.M.'nin açılışının 102 nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Büyük Türk Milleti'nin temsil edildiği Gazi Meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102'nci yılını kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz.

23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu olduğu gibi, egemenlik yetkisinin millete verilişinin günü olması nedeniyle de büyük bir anlam ifade etmektedir. Gazi Meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Türk Milletinin kendi temsilcilerini bir araya toplayarak oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu aziz milletin bağımsızlık yolunda kararlılığını ortaya koymuş, bağımsızlığa doğru gidilen yolda tüm inanç ve düşünceler TBMM çatısı altında ele alınarak hayata geçirilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bugünün küçüğü yarının büyüğü olacak çocuklarımız geleceğimizin mimarı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden Birinci Meclisimizin kahraman mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Bültenler / Güncel