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23 Nisan Kutlamalarında 105 Bando Konseri

23 Nisan Kutlamalarında 105 Bando Konseri
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Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı çerçevesinde 37 il ve KKTC'de 105 bando konseri düzenlendi. Bakanlık, çocukların mutluluğu için bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılı kapsamında, 37 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 105 bando konseri verildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"37 ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılına özel planladığımız 105 bando konseri gerçekleştirerek geleceğimiz olan evlatlarımızla bir araya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramda, evlatlarımızın neşesi bandolarımızın ezgileriyle buluştu. Çocuklarımız gülsün diye çalışmaya, üretmeye, korumaya devam edeceğiz."

Paylaşımda, bando konserlerinden görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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