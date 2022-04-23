23 NİSAN KUTLAMALARI METAVERSE DÜNYASINA TAŞINDI

? ide okulları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı metaverse teknolojisiyle kutladı. Okulun Bilişim ve Eğitim Teknolojileri bölümü ile 8'inci sınıf öğrencilerinin hayata geçirdiği 'ideverse' yeni teknolojileri eğitim ortamına entegre etmeyi amaçlıyor. Hayata geçirilen platform kapsamında güncel teknolojilerin gelişimini takip etmek ve yeni teknolojilerin öğrenciler tarafından araştırılıp kullanılması hedefleniyor.

Bilişim ve Eğitim Teknolojileri bölümü ile 8'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 6 kişilik ekip tarafından hayata geçirilen 'ideverse' platformu, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin ortak bir zeminde sürece dahil olmasıyla hayata geçirildi. Öğrencilerin geri bildirimleriyle şekillenen platform, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenini online dünyaya taşıdı. Projenin geliştirilerek sürdürüleceğini aktaran ide okulları Bilişim ve Eğitim Teknolojileri bölümü üyeleri, 'Online eğitimin hayatımıza girdiği pandemi dönemi ile ideverse dünyasının birçok açıdan okulumuza ve öğrencilerimize farklı kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca ilerleyen dönemlerde farklı projeler ile ilk adımını attığımız projemiz öğrencilerimiz tarafından daha da geliştirilerek ilerleyecektir' açıklamasında bulundu.

23 NİSAN KUTLAMALARI DİJİTAL DÜNYAYA TAŞINDI

Hayata geçirilen projeyle ortak çalışma, etkileşim, iletişim becerileri, yaratıcı düşünme gibi farklı kazanımların öğrencilere aktarılması hedeflendi. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında açıklamada bulunan proje yetkilileri, 'Öğrencilerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni için ideverse dünyasına girdiklerinde, o an sanki okuldaymış gibi gezebilecek, sınıflara girebilecek, bahçeye çıkabilecekler. ide Sanat Galerisi'nde Görsel Sanatlar dersinde yapmış oldukları resimlerden oluşan sergiyi gezebilecekler. Okul ortamının herkes tarafından online görüntülenebilmesini sağlayabilecek, öğrenci ve öğretmenlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni için hazırladığı şiir, koro, müzik gibi performanslarını izleyebilecekler. Törenin sonunda, ide'nin altı kişilik teknoloji takımı öğrencileri tarafından oluşturulan dört farklı etkinlik alanında öğrencilerimiz eğlenerek zaman geçirebilecekler' ifadelerine yer verildi.

YENİ NESİL BAYRAM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile metaverse dünyasına ilk adımını atan ide okulları, ikinci aşamada ise online sınıflarda eğitim sürecini başlatmayı hedefliyor. Okulun Bilişim ve Eğitim Teknolojileri bölümü çalışanlarının 'yeni nesil bayram' olarak isimlendirdiği etkinliğe ilişkin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

Tüm öğrencilerimizin online olarak katılacağı bu 'yeni nesil bayram' deneyiminde törenlerin ve etkinliklerin bambaşka bir evrende gerçekleşebileceğini görmenin ilham verici bir deneyim olacağını düşünüyoruz. ide okulları olarak, yarının yetkinliklerini kazandırma hedefimizde yeni nesil teknolojileri ve uygulamaları takip ederken, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin bir arada çalışması, teknolojinin yeni imkan ve olanaklarının öğrenciler tarafından araştırılarak kullanılabilmesi ve k12 düzeyindeki tüm öğrenci, veli, öğretmenlerin kolayca kullanabilecekleri altyapıların oluşturulmasını hedefleyerek yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.?

BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR TECRÜBEYDİ

ide okulları 8'inci sınıf öğrencisi Arda Aslan, 'Uzun zamandır teknoloji ve bilişim dalları ile ilgileniyorum. Sanal bir dünya oluşturmak benim için her zaman büyük bir hedefti. Metaverse kavramını duyunca bir projeye dahil olmak istemiştim ve yaptığımız 23 Nisan projesi benim için bu anlamda çok önemli bir fırsattı. Bu projede okulumuzu bir Minecraft dünyasına geçirdik. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. Arkadaşlarımla projeyi gerçekleştirirken çok eğlenceli bir yolculuk geçirdim ve bu hayatım boyunca unutmayacağım bir başarıydı' dedi.

23 NİSAN'DAN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Projenin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Aziz Can Güngör ise 'Kodlamayı ve kodlamayı oyunlarda kullanmayı sevdiğim için bu Minecraft projesi benim ilgimi çekti. Bu proje benim için büyük bir fırsattı. Projede okulumuzu olabildiğince Minecraft'a geçirmeye çalıştık. Minecraft dünyamızı öncelikle 23 Nisan'da kullanmayı düşünüyoruz. 23 Nisan'dan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu proje, benim için tek bir etkinlikten daha fazlasıydı; metaverse hakkında yaptığım en kapsamlı çalışmaydı. Hem eğlenceliydi hem de bana bir sürü şey öğretti. Eminim sonraki hayatımda bu projenin pek çok faydasını göreceğim' diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel