23 Nisan Konak'ın dört bir yanında kutlandı

KONAK, İZMİR (Bültenler) - Kültürpark ve Güzelyalı Parkındaki ilk gün etkinliklerinin ardından 23 Nisan günü Çınarlı'da Sancar Maruflu Bilim Merkezi açılırken Konak Belediyesi'nin Halkapınar'daki spor tesisinde Minik Kramponlar Futbol Şenliği Ödül Töreni yapıldı. Etkinlikler, 23 Nisan akşamı Güzelyalı Parkında gerçekleştirilen Zeybekler ve Efe Türküleri konseriyle final yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Batur, "Biz her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı kalarak mücadelemize devam edeceğiz. Her zaman dediğim gibi şimdi de 'Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Cumhuriyet!' diyorum" diye konuştu.

Konak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle çocuklara bayram coşkusunu iki gün boyunca ve ilçenin dört bir yanında yaşattı. Etkinliklerin ilk gününde 23 Nisan için düzenlenen resim yarışmasının ödülleri verilirken, Kültürpark ve Güzelyalı Parkında gerçekleştirilen şenliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinliklerin ikinci gününde Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda Sancar Maruflu Bilim Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından ise, Konak Belediyesi'nin Halkapınar'daki spor tesisinde gerçekleştirilen Minik Kramponlar Futbol Şenliği Ödül Töreni yapıldı. Törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Vekili Ahmet Öncel, Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Mehmet Şerif Demir, Konak Belediyesi meclis üyeleri, spor kulüplerinin temsilci ve antrenörleri, hakemler, sporcular ve sporcu velileri katıldı. 12'si erkek 4'ü kız takımı olmak üzere 16 takımın yer aldığı 23 Nisan Minik Kramponlar Futbol Şenliğine katılan tüm çocuklar kupa ve madalyalarını törenle alırken hakemler de plaketlerini Başkan Batur'dan aldı.

Tüm çocuklar madalya aldı

Müsabakalara katılan tüm sporcuların madalyalarına kavuştuğu törende konuşan Başkan Batur, "Müsabakalar yapıldı. Burada hiç birinci, ikinci, üçüncü yok. Mühim olan takımların bu turnuvadaki temsiliydi. En önemlisi de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' anlayışının burada sergilenmesiydi. Emeği geçen müdürlüğümüze, takım hocalarına, çocuklarını bizlere emanet eden çok değerli velilerimize, TFF ve AKSF temsilcileri ile Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliğine de teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhuriyetimizin güler yüzlü aydınlık çocukları"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin güler yüzlü aydınlık çocukları" diyerek selamladığı çocuklara şöyle seslendi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamı çok büyük. Bir ulusun varoluş simgesi olan bu tarihte Cumhuriyetimizin temeli atıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Minnet duymaya da devam edeceğiz. Onlar bizi karanlıktan aydınlığa çıkardı. Karanlığa götürmek isteyenlere ise en önemli mesajımız şudur ki biz her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı kalarak mücadelemize devam edeceğiz. Her zaman dediğim gibi şimdi de 'Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Cumhuriyet!' diyorum."

Başkan Batur'a teşekkür

Törende konuşan Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Mehmet Şerif Demir, Başkan Batur'a "Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un spora ve sporculara yıllardır verdiği desteği; sporcu çocuklarımıza, gençlerimize yaptığı babalığı hepiniz biliyorsunuz. Ben bütün amatör kulüpler adına kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" sözleriyle teşekkürlerini iletti.

İzmir ASKF Başkan Vekili Ahmet Öncel de 23 Nisan'ın çocukların bayramı olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Ben de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Başta Abdül Batur olmak üzere bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TFF İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi ise çocukları ile beraber Konak Belediyesi'nin etkinliğinde yer almaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkemiz ve milletimiz adına kutlu olsun. Bugün, bu etkinlikte bir arada olmak beni çok mutlu etti. Abdül Batur Başkanıma ve onun nezdinde çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. İki evladımla birlikte bu etkinliğe katılmaktan çok mutluyum."

23 Nisan kutlamalarına Efelerden muhteşem final

Konak Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Güzelyalı Parkında gerçekleştirilen Zeybekler ve Efe Türküleri konseriyle son buldu. Şef Bahar Almaç yönetimindeki Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, türküleri seslendirirken İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği halkoyuncuları da yöresel halk danslarını sergiledi. Güzelyalılıların da türkülere ve halkoyunlarına eşlik ettiği konserde Ukrayna'dan gelen halk dansları ekibi de sahne aldı. Ukraynalı ekibin gösterilerinde Türk ve Ukrayna bayraklarını birlikte açarak yaptıkları final büyük alkış aldı.

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