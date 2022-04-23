KIRKLARELİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı

Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasından genel görüntü

Özgürlük ve Demokrasi Meydanındaki törenlerden genel görüntüler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı

KIRKLARELİ - Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Vali Osman Bilgin, koltuğunu temsili olarak Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencisi Ecrin Uçar'a devretti.

Uçar, kurum müdürlerini telefonla arayıp talimatlar verdi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende İl Müdürü Hüseyin Kalkan, konuşmasında, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara bayram olarak hediye ettiğini ifade eden Kalkan, "Yüreklerinde sevgi, barış, dostluk, kardeşlik duyguları yeşeren yavrularımız bu anlamlı bayramı, dünya çocuklarıyla birlikte 'dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı' olarak kutlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktadırlar. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, bizim aydınlık geleceğimizdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

Tören Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin vermesi ile sona erdi.