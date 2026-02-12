Haberler

Öğrenciler, 23 Nisan'ı resim ve edebi eserlerle anlatacak

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir yarışma düzenliyor. Öğrenciler, milli egemenlik ve bağımsızlık temalı eserler sunacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106'ncı yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında; ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Bakanlıkta yapılan açıklamaya göre; TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı. Resmi ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi, milli iradenin tarih sahnesine çıktığı en anlamlı günlerden biri olan 23 Nisan'la ilgili duygularını, edebi eserlerle kaleme alacak.

TÜM İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ KATILABİLECEK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınların teminatı çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemini kavratma, milli egemenlik bilincini pekiştirme ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla ifade etmelerine imkan sağlama amacı taşıyan yarışmaya, tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Resmi ilkokullarda resim, resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenecek yarışmada her kategoride ilk üçe giren eserlerin sahibi öğrenciler ve mansiyon alanlar ödüllendirilecek. Yarışma sonucunda dereceye giren eserler, 2-3 Nisan 2026'da Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden ilan edilecek. Ödül töreni, 23 Nisan haftasında TBMM'de düzenlenecek.

