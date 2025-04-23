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23 Nisan İçin Boğaz Turu: İstanbul'a Gelen Öğrencilere Unutulmaz Bir Deneyim

23 Nisan İçin Boğaz Turu: İstanbul'a Gelen Öğrencilere Unutulmaz Bir Deneyim
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Boğaz turunda öğrenciler, İstanbul'un manzarasını denizden seyretme ve sahil güvenlik personeliyle tanışma fırsatı buldu. Etkinlikte Boğaz'ın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelen öğrenciler için Boğaz turu etkinliği düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler Galataport'tan kalkan TCSG Güven gemisiyle hem İstanbul'un eşsiz manzarasını denizden seyretme hem de sahil güvenlik personeliyle tanışma fırsatı buldu.

Birçoğu İstanbul'a ilk kez gelen ve daha önce Boğaz'ı hiç görmeyen çocuklar etkinlikte, Boğaz'ın tarihi yalılarını, köprüleri ve doğal güzellikleri gördü.

Programa katılan öğrencilere gemi içinde çeşitli ikramlar sunulurken, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından helikopterle gerçekleştirilen temsili kurtarma operasyonu ve diğer gösteriler ilgiyle takip edildi.

Yaptıkları çalışmaları aktarıp çocuklardan gelen soruları yanıtlayan mürettebat, çocukların denizcilik hakkında farkındalık kazanmalarını sağladı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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