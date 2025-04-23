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23 Nisan'da Raylı Sistemler Ücretsiz Hizmet Verecek

23 Nisan'da Raylı Sistemler Ücretsiz Hizmet Verecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki raylı sistemlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. Uraloğlu, "23 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN bu anlamlı günde ücretsiz hizmet verecek" dedi.

Başta Türkiye'nin geleceği olan çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Bakan Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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