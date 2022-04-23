23 Nisan'da öğrenciler 1 günlüğüne polis oldu - Haberler

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23 Nisan'da öğrenciler 1 günlüğüne polis oldu

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Öğrencilerin ilçe emniyet müdürlüğündeki telsiz görüşmeleri SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar polis üniforması giydi.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Öğrencilerin ilçe emniyet müdürlüğündeki telsiz görüşmeleri SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar polis üniforması giydi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

23 Nisan, Şarkışla, Sivas, Polis, Güncel, Haberler

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