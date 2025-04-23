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23 Nisan'da Minik Askerler Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

23 Nisan'da Minik Askerler Unutulmaz Bir Gün Geçirdi
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Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar, jandarmayı ziyaret ederek komando kıyafeti giyip bir günlüğüne asker oldular. Zorlu parkuru başarıyla geçerek hatıra fotoğrafları çektirdiler.

HATAY'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması kapsamında çocuklar, jandarmayı ziyaret etti. Komando kıyafeti giyip bir günlüğüne asker olan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik çocukları komando bölüğünde ağırladı. Komando kıyafetleri giyen çocuklar, bir günlüğüne asker oldu. Komandoların bir günlük eğitimine tabi tutulan minikler, performanslarıyla alkış aldı. Zorlu komando parkurunu da başarıyla geçiren çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutulmaz bir gün yaşadı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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