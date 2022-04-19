23 Nisan'da Mersin Yenişehir'de şenlik var

23 Nisan Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde birbirinden renkli etkinlikler çocuklarımızı bekliyor.Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tüm çocukları etkinliklere davet etti.

2020 ve 2021 yılında korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar için bayram coşkusunu gezici sahne ile evlere taşıyan Mersin Yenişehir Belediyesi bu yıl çocuklar için eğlenceli ve renkli bir etkinlik programı hazırladı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak kutlamalar kapsamında tiyatro oyunu, resim sergisi, oyun parkı, kukla, illüzyon, dans ve balon gösterisi ile palyaçolarla renkli oyunlar çocuklarla buluşacak.

Yenişehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladığı etkinlik programı saat 12.00'de resim sergisiyle başlayacak ve hemen ardından saat 12.40'da "Küçük Prens" tiyatro oyunu sahnelenecek. Saat 14.00'te çocuk oyun parkı ile çocuklar doyasıya eğlenecek. Örümcek Adam, Süpermen ve Batman gibi süper kahramanlar çocuklarla oyunlar oynayacak. Etkinliklerde çocuklara pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır ve Osmanlı macunu da ikram edilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca; aralarında özel bireylerin de olduğu 1000 ilkokul öğrencisi tarafından hazırlanan 1000 parçalık sürpriz puzzle resim de aynı gün bir araya gelecek ve beğeniye sunulacak.

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