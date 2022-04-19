23 Nisan'da Masal Park'ta buluşuyoruz!

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Bültenler) - 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 09.00'da Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek çelenk töreni ile başlayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Vehbi Günaştı İlkokulu'nda gerçekleştirilecek kutlama programı ile devam edecek.

Okul bahçesindeki resmî törenin ardından saat 14.00'te Çorlu Belediyesi tarafından 21 dönüm arazi üzerine inşa edilen Masal Park projesinin açılış töreni yapılacak. Tören kapsamında Çorlu Belediye Bando ve Kent Orkestrası tarafından verilecek konser sonrasında açılış törenine katılacak okullar tarafından gösteriler yapılacak.

Gösterilerin hemen ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Masal Park projesi ile ilgili olarak bir konuşma gerçekleştirecek. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak bölgenin en büyük tema parkı olan "Çorlu Belediyesi Masal Parkı" açılarak hizmete girecek.

Açılış töreninin sona ermesinin ardından 16.00-18.00 saatleri arasında park alanında sihirbazlık gösterileri, çocuk oyunları, palyaço gösterileri, tiyatro gösterileri, ebru sanatı ve resim atölyesi çalışmaları, çuval yarışı, duvar boyama, kaligrafi, cam üfleme, masal kahramanları gösteri ve etkinlikleri, altı karınca, masal treni gezisi düzenlenecek ve etkinliklere katılan çocuklara sürpriz hediyeler verilecek. Ayrıca 22-23 Nisan 2022 tarihlerinde Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi'nde 8-9-10 ve 12 yaş gruplarının katılımıyla tenis turnuvası tertiplenecek.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada, "Masal Park, bölgemizin ilk ve tek tema parkı. Masal Park, vatandaşlarımızın uğrak yeri, çocuklarımızın ise buluşma adresi olacak. Çocuklarımız için inşa ettiğimiz bu hayal dünyasının kapılarını 23 Nisan 2022 Cumartesi günü çocuklarımızla birlikte açacağız. Tüm halkımızı Masal Park'ımızın açılışına bekliyoruz." dedi.

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