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23 Nisan'da Anıtkabir'e Büyük İlgi

23 Nisan'da Anıtkabir'e Büyük İlgi
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ANKARA'da binlerce kişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu. Ziyaretçiler, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı ve nöbet değişimi seremonisini ilgiyle izledi.

ANKARA'da binlerce kişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Açılışla beraber binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile Ata'nın huzuruna çıktı. Vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyen ziyaretçiler, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir, 23 Nisan nedeniyle saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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