23 Nisan'da 1450 kilometre öteden gelen mutluluk

Şanlıurfa Siverek'teki bir köy ilkokulu öğretmeni, Bursalı fenomen ciğerciye ulaşarak yardım istedi, o da kayıtsız kalmadı

BURSA - Şanlıurfa'nın Siverek köyündeki bir ilkokul öğretmeni, sosyal medyadan tanıdığı Bursalı ciğerciden yardım istedi. İlkokuldaki öğrencilere sürpriz yaparak 1450 kilometre ötede köy okulunun bahçesinde çocuklara mangal ziyafeti çeken Ali Koçak, 23 Nisan ve Ramazan Bayramı kıyafeti hediye ederek çocukları sevindirdi.

Kesmekaya Köyü İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediyelerini Bursalı ciğer ustası Ali Koçak'tan aldı. Bursalı fenomen ciğerci, sosyal medyadan kendisine ulaşan Kesmekaya İlkokulu öğretmeni İnci Görgün'ün yardım çağrısına kayıtsız kalmayarak köy okulundaki çocuklarla bir araya gelmek için Bursa'dan Siverek'e gitti.

Öğrencilere 23 Nisan ve Ramazan Bayramı için ayakkabı, mont ve kıyafet gibi hediyeler götüren ciğer ustası Koçak, okul bahçesinde çocuklara ciğer ziyafeti de verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunurken, okuldaki ilk görev yılı olan öğretmen İnci Görgün 1450 kilometre yol katederek Bursa'dan Siverek'e giden ve çocuklara unutmayacakları bir bayram yaşatan Ali Koçak'a teşekkürlerini iletti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel