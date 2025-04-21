Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı

Euro ve altından yeni rekor

23 Nisan Coşkusu: Askeri Bando Takımından Konser

23 Nisan Coşkusu: Askeri Bando Takımından Konser
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Adana'dan gelen askeri bando, öğrencilere marşlar ve türküler seslendirdi.

6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konser verildi.

Kırsal Tekir Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen konserde Adana'dan gelen askeri bando takımı, öğrencilerle marşlar ve türküler seslendirdi.

Etkinliğe, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kaymakam Salih Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.