Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te

Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu! sadece e-Devlet'ten yapılıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Askerimiz şehit oldu

23 Nisan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz

23 Nisan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN ve diğer raylı sistem hatları ile belediye toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet vermekte. Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren uygulama, 23 Nisan'da geçerli olacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN başta olmak üzere, raylı sistem hatları ile belediye toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.