"23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreni - Haberler

"23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreni
AA - Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreni yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreni yapıldı.
AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel