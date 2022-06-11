"23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreni yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreni yapıldı. AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel Mustafa Varank Merkezefendi Zeytinburnu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› '23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılış töreni - Haberler

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