23 İlde DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-15' Operasyonu: 88 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 5 gündür devam eden "Gürz-15" operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Operasyonlar sonucunda 88 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz. Operasyonlara koordine eden Savcılarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.